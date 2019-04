Die Liebe von Adele (30) und ihrem Ehemann Simon Konecki ist vorbei! Knapp acht Jahre lang gingen die beiden gemeinsame Wege, heirateten vor drei Jahren und haben auch einen gemeinsamen Sohn. Das Ehe-Aus soll aber gar nicht so überraschend gewesen sein. Sie hätten laut eines Insiders jahrelang um ihre Beziehung gekämpft, mussten aber letztendlich einsehen, dass eine Trennung das Beste für die beiden sei. Eine ehemalige Freundin verrät jetzt aber auch, dass sich die Sängerin durch ihre Liebe zu Simon stark zurückzog.

Katie Hind behauptet gegenüber Daily Mail, dass Adeles lebenslustige Art mit der Beziehung zu Simon verschwunden sei. Früher habe sich der Star frei in der Öffentlichkeit bewegt, sei mit Freunden essen gegangen und habe sich in vielen Pubs der Stadt blicken lassen. Doch das änderte sich mit dem Ende ihres Single-Daseins: "Sie wurde nicht mehr gesehen, außer es ging um eine bewachte PR-Kampagne, bei der sie ihre Musik promotete. Sie ließ auch keine Infos mehr zu ihrem Leben abseits der Musik durchdringen", schildert Katie.

"Ihre Party-Seite verschwand so schnell wie ihre Kurven, als sie dem Alkohol abschwor", verriet Katie weiter. Den neuesten Schnappschüssen nach zu urteilen, hat die "Someone like you"-Interpretin ihre Feierlaune allerdings wiedergefunden. Zusammen mit Jennifer Lawrence (28) tanzte die Blondine Ende März ausgelassen und gut gelaunt in einer Gay-Bar in New York.

ActionPress / Richard Young / REX Shutterstock Simon Konecki und Adele Adkins

REX FEATURES LTD. Adele und Simon Konecki

MEGA Jennifer Lawrence und Adele in New York

