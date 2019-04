Vergangenes Wochenende fiel der Startschuss für die heiß ersehnte finale Staffel von Game of Thrones. In der Erfolgsserie geht es vor allem düster zu: Gewalt, Kriege und Folter. Genauso erschreckend, wie der Fantasy-Epos teilweise ist, waren oft auch die Gemütszustände der Schauspieler. Erst kürzlich bekannte sich Sansa Stark-Darstellerin Sophie Turner (23) zu ihren Suizid-Gedanken während ihrer Zeit bei GoT. Nun sprach eine weitere Kollegin: Maisie Williams (22), die die sonst so taffe Arya Stark spielte, erging es ähnlich.

Schon mit 15 Jahren habe die Schauspielerin mit ihren ersten negativen Gefühlen gekämpft: "Ich habe angefangen mir zu sagen 'Ich hasse mich selbst', und das jeden Tag", offenbarte die Beauty in einem Interview mit Lewis Howes. Das war gerade mal drei Jahre, nachdem sie für die HBO-Serie gecastet wurde. Während der gesamten Dreharbeiten habe sich ihr Zustand auch nicht mehr verbessert. Im Gegenteil: Maisie ging es von Tag zu Tag schlechter. Hinzu kam eine Beziehung, für die sie nicht bereit war. Nach der Trennung im vergangenen Jahr brach die 21-Jährige vollkommen zusammen: "Ich hatte das überwältigende Gefühl, nicht mehr hier sein zu wollen", verriet sie über die schreckliche Zeit.

Ab diesem Zeitpunkt begab sich Maisie in Therapie und bekam Medikamente. Schritt für Schritt ging es dem GoT-Star wieder besser – sie begann Frieden mit sich zu schließen: "Ich habe angefangen mich selbst zu lieben. Und heute würde ich mir nicht träumen lassen, mir selbst zu sagen 'Ich hasse mich'!" Mittlerweile geht es der Schauspielerin wieder gut. Denke sie aber an diese Zeit zurück, mache sie das sehr traurig.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Maisie Williams und Sophie Turner 2013

ABFR/SplashNews.com Maisie Williams, Schauspielerin

Getty Images Maisie Williams bei der Premiere der achten Staffel "Game of Thrones"



