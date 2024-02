So krass war Maisie Williams Vorbereitung auf "The New Look"

Sie hat alles gegeben! Maisie Williams (26) war durch ihre Rolle in der Serie Game of Thrones über Nacht weltberühmt geworden. Seit dem Ende des Fantasy-Hits im Jahr 2019 ist die Schauspielerin immer wieder in verschiedensten Produktionen zu sehen. Zuletzt stand sie für den Film "The New Look" vor der Kamera – dort spielt sie die Schwester von Christian Dior. Und für diese Rolle musste Maisie einige Strapazen auf sich nehmen!

Im Interview mit Harper's Bazaar plaudert der "The Owners"-Star aus, dass er nur wenig Nahrung zu sich nehmen durfte. "Ich musste um vier Uhr morgens aufstehen, um Sport zu treiben. Am Abend zuvor, gegen 19 oder 20 Uhr, durfte ich etwas Salziges und Entwässerndes zu mir nehmen – etwas Räucherlachs und ein Glas Wein", erklärt Maisie weiter. Danach habe sie ein kochend heißes Bad mit vielen Salzen darin genommen und sei dann ins Bett gegangen: "[Ich] habe vielleicht drei Stunden geschlafen, bin aufgewacht und habe eine Handvoll Nüsse gegessen." Damals habe sie die Nächte nicht mehr durchschlafen können.

Auch wenn Maisie über ihr Berufsleben derzeit wohl nicht klagen kann, scheint es in ihrem Privatleben nicht ganz rundzulaufen: Im vergangenen Jahr entschieden sich der Leinwandstar und sein Freund Ruben dazu, getrennte Wege zu gehen. Kurz darauf meldete sich die 26-Jährige wohl auf der Promi-Dating-App Raya an – von einem neuen Mann an ihrer Seite ist bisher jedoch nichts bekannt.

Maisie Williams, Schauspielerin

Maisie Williams, Schauspielerin

Reuben Selby und Maisie Williams, 2020

