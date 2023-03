Nach Trennung: Maisie Williams hat ein Profil auf Dating-App

Maisie Williams (25) zieht alle Register! Die Game of Thrones-Darstellerin verkündete Ende Februar, dass sie und ihr Freund Reuben Selby nun getrennte Wege gehen. Die Schauspielerin und der Modedesigner lernten sich vor fünf Jahren kennen und machten gemeinsam die Mode- und Partyszene unsicher. Damit sie so schnell wie möglich aus dem Singledasein aussteigen kann, begibt sich Maisie im Netz auf Partnersuche!

Eine Quelle gab im Interview mit The Sun bekannt, dass sich die 25-Jährige bei der Promi-Dating-App Raya angemeldet habe: "Maisies Freunde haben sie in den letzten Tagen dazu gebracht, ein Profil auf Raya zu erstellen. Sie will sich wieder ins Dating-Spiel stürzen." Die Britin habe etliche Bilder von sich hochgeladen und wünsche sich jemand Sportlichen. Der Insider betonte jedoch, dass sie es nur zum Spaß machen würde und es langsam angehen lassen möchte. Doch "wenn es passiert, dann passiert es."

Neben Maisie treiben sich noch weitere Stars auf der App herum, um die große Liebe zu finden. Sei es Shawn Mendes (24) oder Spice Girls-Mitglied Melanie C (49). Wie Us Weekly berichtete, fand Stranger Things Star David Harbour (47) mithilfe des Portals die Sängerin Lily Allen (37), mit der er seit 2020 verheiratet ist.

Getty Images Reuben Selby und Maisie Williams, 2019

Getty Images Maisie Williams

Getty Images David Harbour und Lily Allen im Dezember 2022

