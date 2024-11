George R.R. Martin deutet "Game of Thrones"-Spin-off an

Der Game of Thrones-Schöpfer George R.R. Martin (76) hat kürzlich angedeutet, dass ein beliebter Charakter aus der Erfolgsserie möglicherweise ein Comeback feiern könnte. In London traf er sich mit Maisie Williams (27), die in der Serie die unerschrockene Arya Stark spielte. Bei Pasta und Pizza unterhielten sich die beiden über ein Projekt, das laut George "so viel Spaß machen könnte". Diese geheimnisvolle Aussage lässt die Fans hoffen, dass Arya Stark in einem neuen Spin-off zurückkehren könnte.

In seinem Blog Not a Blog erwähnte George das Treffen, ohne jedoch zu viele Details preiszugeben: "Wir haben über etwas gesprochen, aber ich möchte nicht zu viel verraten, um es nicht zu verhexen." Angesichts der zahlreichen Spin-off-Projekte, die derzeit in Arbeit sind – darunter "Knight of the Seven Kingdoms", "Aegon's Conquest" und Staffel 3 von "House of the Dragon" – wäre es nicht überraschend, wenn Maisie in einem dieser Formate erneut in ihre ikonische Rolle schlüpfen würde.

Für Maisie könnte eine Rückkehr als Arya Stark eine spannende Gelegenheit sein, an ihren früheren Erfolg anzuknüpfen. Nach dem Ende von "Game of Thrones" hat sie verschiedene Rollen übernommen – darunter die der Rahne Sinclair im Film "The New Mutants", einer Mutantin mit der Fähigkeit, sich in einen Wolf zu verwandeln. Obwohl der Film aufgrund mehrerer Verzögerungen und gemischter Kritiken nicht den erhofften Erfolg brachte, zeigte er Maisies Vielseitigkeit als Schauspielerin. Während Kollegen wie Sophie Turner (28) und Richard Madden (38) nach der Serie große Karriereschritte machten, wäre eine Rückkehr ins "Game of Thrones"-Universum für Maisie ein willkommenes Wiedersehen mit der Rolle, die sie international bekannt machte.

Getty Images George R. R. Martin (m.) mit einigen vom "Game of Thrones"-Cast

Getty Images Maisie Williams, Schauspielerin

