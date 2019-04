Ein bewegendes Geständnis von Sophie Turner (23). Gerade läuft die achte und damit letzte Staffel von Game of Thrones an. Die Britin spielt in der HBO-Erfolgsserie die kluge Strategin Sansa Stark. Mit ihrer Rolle hatte die Schauspielerin jedoch privat eine Zeit lang zu kämpfen: Wie Sophie jetzt enthüllt, litt sie mehrere Jahre unter Depressionen und dachte zu früheren Zeiten sogar über Suizid nach.

"Es ist irgendwie komisch. Ich meine, ich war nicht sehr deprimiert, als ich jünger war, aber ich habe oft über Suizid nachgedacht", gesteht die 23-Jährige in Dr. Phil McGraws gleichnamigem Podcast. Sie war sehr jung, als sie bei "Game of Thrones" anfing: "Pubertät mit 17, mein Stoffwechsel verlangsamte sich, ich legte an Gewicht zu und die sozialen Medien schauten genau hin, da ging es los", beschreibt Sophie den Beginn einer schwierigen Zeit. Sie hätte angefangen, die Dinge aus dem Netz zu glauben und Selbstmordgedanken gehabt. "Ich dachte darüber nach. Ich glaube aber nicht, dass ich es jemals durchgezogen hätte", so der TV-Star weiter.

Sophie hätte sich in der Zeit viel zu Hause versteckt: "Ich litt fünf oder sechs Jahre lang unter meiner Depression. Die größte Herausforderung für mich ist es, aufzustehen und das Haus zu verlassen. Sich selbst lieben lernen, ist die größte Herausforderung." Mittlerweile habe sie eine Therapie gemacht, Medikamente dagegen genommen und die Liebe ihres Lebens kennengelernt: Musiker Joe Jonas (29).

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Supplied by WENN.com Sophie Turner als Sansa Stark in der sechsten "Game of Thrones"-Staffel

WENN.com Sansa Stark (Sophie Turner) und Tyrion Lannister (Peter Dinklage) in "Game of Thrones"

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Vanity Fair Oscar Party 2019



