Nach Trennung: Maisie Williams posiert im ausgefallenen Look

Maisie Williams (25) zeigt sich zum ersten Mal nach ihrer Trennung. Die Schauspielerin wurde durch ihre Hauptrolle in Game of Thrones weltweit bekannt. In der Serie spielte sie Arya Stark und konnte für ihre Darstellung einige Nominierungen und Preise abstauben. Bei den großen Events zeigte sie sich schon in den unterschiedlichsten Looks. Jetzt begeistert Maisie mit ihrem Outfit bei der Pariser Fashion Week!

Für die Dior-Show der Fashion Week in Paris schmiss sich die Schauspielerin ordentlich in Schale. Maisie zeigte sich in einem trägerlosen Puffballkleid, das sie mit hochgeschnürten Gladiatoren-Sandalen kombinierte. Damit setzte sie ihre Beine gekonnt in Szene. Dazu trug sie eine hochgesteckte Fingerwellen-Frisur. Ihren Look vervollständigte sie mit einer schwarzen Weste aus Teddy-Stoff.

Erst vor wenigen Tagen überraschten Maisie und ihr langjähriger Freund Reuben Selby ihre Fans, als sie das Ende ihrer Beziehung verkündeten. Auf Instagram schrieb die Schauspielerin dazu: "Das Ende einer Ära. Reuben und ich haben beschlossen, unsere Beziehung zu beenden." Die beiden waren fünf Jahre ein Paar. Es scheint jedoch so, als würden sie trotzdem noch in Kontakt miteinander stehen.

Tim Regas / MEGA Maisie Williams, 2023

Getty Images Maisie Williams, "Game of Thrones"-Star

OLIVIER BORDE / BESTIMAGE Maisie Williams und Reuben Selby bei der Paris Fashion Week, 2019

