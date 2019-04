Er ist Kelly Gales (23) neuer Freund! Anfang des Jahres soll die Victoria's Secret-Beauty sich von ihrem Langzeitfreund Johannes Jarl getrennt haben, mit dem sie seit der Highschool zusammen war. In den vergangenen Wochen gab es nun etliche Gerüchte darüber, wen das Model wohl als nächstes datet. Doch nun lüftete sie das Geheimnis selbst: Kelly gab jetzt ihr öffentliches Paar-Debüt mit Schauspieler Joel Kinnaman (39) ab!

Einige Fotografen lichteten die Turteltauben am vergangenen Mittwoch bei ihrem Besuch des Coachella Valley Music and Arts Festival ab. Hand in Hand spazierten Gale und Joel über das weitläufige Gelände im kalifornischen Indio – sie machten einen ziemlich vertrauten Eindruck und offenbar auch keinen Hehl aus ihrer Beziehung! Sogar ihre Outfits im trendigen Dschungel-Look schienen aufeinander abgestimmt gewesen zu sein.

Schon am Tag zuvor wurden Kelly und der heiße Schwede zusammen von Paparazzi erwischt: Sie hatten scheinbar ein Date in einem Sushi-Restaurant in Los Angeles. Joel ist vor allem durch seine Rollen in dem Kino-Hit "Suicide Suqad" und der Netlix-Show "Altered Carbon" bekannt. Findet ihr, die zwei geben ein hübsches Paar ab? Stimmt ab!

Jamie McCarthy/Getty Images Schauspieler Joel Kinnaman, März 2019

MEGA Model Kelly Gale und Schauspieler Joel Kinnaman in Los Angeles

MEGA Schauspieler Joel Kinnaman und Kelly Gale in Los Angeles

