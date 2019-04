Was für eine Überraschung! Die britische Royal Family absolviert monatlich Dutzende offizielle Termine und präsentiert sich der Öffentlichkeit in Designerkleidung bei glamourösen Anlässen. Doch neben der Queen (93), den Prinzen Charles (70), William (36), Harry (34) und Co. gibt es auch noch andere – weniger bekannte – Mitglieder der königlichen Familie. Und die haben erstaunlicherweise mitunter ganz normale Jobs – und ziemlich interessante noch dazu.

So arbeitet etwa Lady Amelia Windsor (23) als Model. Die Enkelin eines Cousins der Queen gilt als königliches It-Girl, wurde vom Magazin Tatler 2016 zum “hübschesten Mitglied der Königsfamilie” gekürt und ist bei derselben Agentur unter Vertrag, die schon Kate Moss (45) und Cara Delevingne (26) entdeckt hat. Dann wäre da noch Viscount Lascelles, 53. in der Thronfolge, der als Koch im Londoner Osten sein Geld verdient. Oder Prinzessin Annes (68) Sohn Peter Phillips (41), der früher bei der Automarke Jaguar gearbeitet hat und heute eine Sportmanagement-Firma leitet. Lady Rose Gilman, die Tochter eines Queen-Cousins, bezahlt ihre Brötchen mit einem Job in der Filmindustrie, hat unter anderem bei Harry Potter und “Little Britain” mitgewirkt.

Dann gibt es da noch James Lascelles, Sohn eines Cousins der Queen, der als Musiker in verschiedenen Bands spielt. David Armstrong-Jones, der Sohn der verstorbenen Prinzessin Margaret (✝71) und Neffe der Queen, arbeitet als Möbeltischler und im Londoner Auktionshaus Christie’s. Außerdem kann sich noch Lord Frederick als Mitglied der royalen Familie zählen – er ist Finanzanalyst in den USA.

Getty Images Amelia Windsor im April 2019

Getty Images Peter Philipps und die Queen im Juni 2016

Getty Images David Armstrong-Jones und die Queen im April 2017

