Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29)' Beziehung polarisiert! Bereits seit einem Jahr turteln die Model-Mama und der Tokio Hotel-Gitarrist mittlerweile schon zu zweit durchs Leben – seit Heiligabend 2018 sind die beiden sogar verlobt! Mit ihren regelmäßigen öffentlichen Liebesbekundungen machten sie sich bereits etliche Fans. Aber so manch einer wundert sich doch über das recht ungleiche Paar: Ex-Hot Banditoz-Sängerin Fernanda Brandao (35) beispielsweise findet Heidi und Toms Liebe höchst ungewöhnlich!

"Ich finde die beiden schon sonderbar", erklärt die Musikerin nun im Promiflash-Interview bei den About You Awards. "Der Altersunterschied ist sonderbar, der Erfahrungsschatz – dass sie schon so viele Kinder hat!", führt Fernanda weiter aus. Dennoch freue sie sich für Heidi und Tom, solange sie glücklich sind. "Wo die Liebe halt immer hinfällt. Ich bewundere ihren Mut, zu so einem jungen Mann zu stehen und zu sagen: 'Das ist der Mann meines Lebens'", stellt die 35-Jährige klar.

Auch Fernanda ist derzeit glücklich vergeben. ”Verliebt zu sein ist ein tolles Gefühl, das kann ich nur jedem wünschen", schwärmte sie Mitte April gegenüber Promiflash. Wer der Glückliche ist, will die Beauty aber zunächst noch für sich behalten. "Wir haben da keine Eile, uns der Presse und der Welt zu zeigen. Wir wissen ja, wie stark unsere Liebe ist und dafür brauchen wir kein Publikum", erklärte die Ex-DSDS-Jurorin.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala in Hongkong 2019

Matthias Nareyek/Getty Images for GQ Germany Fernanda Brandao, Musikerin

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Ex-Hot Banditoz-Sängerin Fernanda Brandao, 2018

