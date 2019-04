Wurde hiermit schon das Game of Thrones-Ende verraten? Aktuell läuft die finale achte Staffel der actionreichen Erfolgssendung – die sechs Episoden in Spielfilmlänge erscheinen im Wochentakt. Nun werden die Zuschauer endlich erfahren, wer am Ende auf dem Eisernen Thron sitzen wird und ob einer der Hauptfiguren siegen wird oder doch die untoten Weißen Wanderer. Doch bereits in der aktuellen zweiten Folge lieferte Seriencharakter Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright, 20) womöglich einen Hinweis auf den Ausgang der Geschichte!

Achtung, Spoiler!

In der Episode kommt es zu einem Gespräch zwischen dem Teenager und dem adligen Ritter Jaime Lennister (Nikolaj Coster-Waldau, 48), der Bran und seiner Familie seine Unterstützung beim Kampf gegen die weißen Zombies anbieten möchte. Im Laufe der Konversation kommt Jamie auf die Zeit nach dem großen Krieg gegen die Untoten zu sprechen, woraufhin der Junge kryptisch antwortet: "Woher willst du wissen, dass es ein 'hinterher' gibt?" – da Bran als dreiäugiger Rabe über verschiedene übersinnliche Fähigkeiten verfügt, darunter auch Zukunftsvisionen, lässt sich diese Aussage durchaus so deuten, dass es kein "hinterher" geben wird – und die Weißen Wanderer tatsächlich gewinnen werden!

Im Promiflash-Interview vor einigen Wochen verriet Bran-Darsteller Isaac, dass es ihn mächtig schockiert hatte, wie "Game of Thrones" endet: "Das ist kein Scherz, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, musste ich erst einmal aufstehen und durch meine Wohnung laufen und ich dachte: 'Was, wirklich?'", berichtete der 20-Jährige.

WENN.com Isaac Hempstead-Wright als Bran Stark in "Game of Thrones"

Getty Images "Game of Thrones"-Star Nikolaj Coster-Waldau

Charles McQuillan/Getty Images Isaac Hempstead-Wright, "Game of Thrones"-Darsteller

