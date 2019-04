Es waren im wahrsten Sinne des Wortes schwere Monate! Am 19. März erblickte Jessica Simpsons (38) drittes Kind das Licht der Welt. Mit Töchterchen Birdie hatte es die US-Sängerin während der Schwangerschaft aber deutlich schwerer als mit ihren beiden Kindern Maxwell und Ace. Verschiedene gesundheitliche Probleme sowie starke Gewichtszunahme machten die vergangenen Monate zu einer echten Tortur. Jetzt freut sich Jessica vor allem darauf, bald auf ihren Bikini-Body hinarbeiten zu können.

Gegenüber Hollywood Life hat ein Insider verraten, dass sie bereits konkrete Pläne geschmiedet haben soll, wie sie die Babypfunde schnell los wird. “Jessica war mehr als bereit für die Geburt, nachdem sie in der Schwangerschaft so viel durchgemacht hatte”, erklärte die Quelle. Sie habe gegen “Essensgelüste, geschwollene Füße, Blähungen und Übelkeit” ankämpfen müssen. Nun sei die Musikerin aber wieder auf dem Weg, sie selbst zu werden: “Sie freut sich schon darauf, wieder ins Fitnessstudio zu gehen, wenn die Zeit reif ist.”

Ihre Bikinifigur vermisse die Blondine sehr: “Sie hat so hart gearbeitet, um nach der Geburt von Ace wieder in Form zu kommen und sie ist bereit die Pfunde zu verlieren, sobald sie sich komplett erholt hat.” Noch nimmt sich die 38-Jährige allerdings eine wohlverdiente Auszeit für sich und ihr Neugeborenes. Birdie wurde per Kaiserschnitt auf die Welt geholt, sodass die OP-Narbe erst einmal verheilen muss.

WENN.com Jessica Simpson in New York, Oktober 2018

NPEx / Splash News Jessica Simpson in New York City

Getty Images Sängerin Jessica Simpson in New York City, 2018

