Fans feiern Jessica Simpsons überraschendes TV-Comeback

Jessica Simpson (44) hat mit einem kurzen, aber wirkungsvollen Auftritt in der neuen Hulu-Serie "All’s Fair" die Fans in Aufruhr versetzt. In dem am Dienstag veröffentlichten Teaser zur Dramaserie, in der auch Kim Kardashian (44), Naomi Watts (56) und Glenn Close (78) zu sehen sind, ist die Sängerin und Designerin plötzlich in einer temperamentvollen Szene zu sehen: Jessica schleudert wütend ein Getränk auf eine andere Figur, bevor die Kamera umschwenkt. Die Ankündigung fiel zusammen mit dem Muttertag, den Jessica gemeinsam mit ihrer Tochter Maxwell und ihrer Mutter Tina Simpson (65) in Paris verbrachte, um Maxwells 13. Geburtstag zu feiern. Die Netzgemeinde zeigte sich begeistert und teilte ihre Freude über das unerwartete TV-Comeback der dreifachen Mutter auf Social Media.

"All’s Fair" wird als knalliges Legal-Drama mit Starpower gehandelt: Neben Kim, die bereits von Kollegin Sarah Paulson (50) in höchsten Tönen als Schauspielerin gelobt wurde, gehören unter anderem auch Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor (34) und weitere Promis wie Brooke Shields (59) und Ed O’Neill zum Cast. Die Handlung dreht sich um eine erfolgreiche Scheidungsanwältin und ihr ausschließlich weibliches Kanzleiteam in Los Angeles – viele Details zur Story werden bislang allerdings noch unter Verschluss gehalten. Für Jessica ist die Nebenrolle eine Rückkehr zu alten Wurzeln, nachdem sie zuletzt 2022 für die Animationsserie "Duncanville" vor dem Mikrofon stand und in den 2000er-Jahren mit Filmen wie "The Dukes of Hazzard" und "Employee of the Month" schauspielerisch von sich reden machte.

Privat hat sich bei der Sängerin und Unternehmerin in diesem Jahr viel getan: Nachdem sie im Januar ihre Trennung von Eric Johnson (45) öffentlich gemacht hatte und betont hatte, dass die drei gemeinsamen Kinder für beide Eltern an erster Stelle stehen, widmete sie sich umso mehr ihrer Musik und ihrer Familie. Im März brachte Jessica ihre EP "Nashville Canyon: Part 1" heraus und sprach bereits im Frühjahr bei einem exklusiven Auftritt über den Neustart nach langer Bühnenpause. Schon damals hatte sie in einem Interview mit ihrer Schwester Ashlee Simpson (40) erklärt, wie wichtig es für sie sei, neue Wege zu gehen und sich selbst treu zu bleiben. Das Paris-Abenteuer mit Mutter Tina und Tochter Maxwell teilte sie stolz mit ihren Followern – und lobte auf Instagram die Stärke und Liebe ihrer Mutter: "Für alles, was ich heute bin, hat mir die Liebe meiner Mutter den Weg gezeigt." So zeigt Jessica Simpson aktuell mehr denn je, wie eng Familie, Musik und neue Herausforderungen für sie zusammengehören.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson und ihre Tochter Maxwell Drew

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

