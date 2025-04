Jessica Simpson schockiert mit freizügigem Instagram-Post

Jessica Simpson (44) sorgt nun auf Instagram für Aufsehen: Die Sängerin und Unternehmerin teilt verführerische Fotos von sich in einem kurzen Kleid, die sie lasziv auf einem Bett zeigen – ein deutliches Statement nur drei Monate nach der Scheidung von Eric Johnson (45). Begleitet werden die Bilder von Jessicas Song "Sunday Morning" und passenden Songzeilen wie "Put your hands on my hips. Put your honey on my lips." Laut der DailyMail will die ehemalige MTV-Ikone nicht nur ein künstlerisches Statement setzen, sondern auch eine emotionale Reaktion ihres Noch-Ehemanns provozieren. Die Fans reagieren gespalten – während einige sich begeistert zeigen, finden andere die Fotos zu offenherzig.

Unter dem Instagram-Post melden sich besorgte Fans zu Wort: "Jess, du musst das nicht machen", schreibt ein Nutzer. "Du bist so viel mehr als nur diese sexy Verführerin." Die Trennung von Eric erfolgte Anfang des Jahres, nachdem schon seit November Gerüchte über eine Krise kursierten. Jessica hatte damals durchblicken lassen, dass die Arbeit an ihrer neuen Musik eine Art Vergangenheitsbewältigung und ein persönlicher Neustart sei. Ihre im März erschienene EP entstand unmittelbar nach dem Ehe-Aus. In einem Video hinter den Kulissen spricht sie laut der Daily Mail offen über den Schmerz und sagt: "Die Belohnung für ein gebrochenes Herz ist eine Ballade. Man muss fühlen, um zu heilen." Die Gründe für die Trennung lässt sie offen, deutete aber in neuen Songtexten Untreue als mögliches Problem an. Mit Eric Johnson hat Jessica Simpson drei Kinder: Maxwell, Ace und Birdie.

Trotz aller Turbulenzen und der ständigen Medienaufmerksamkeit scheint die Sängerin ihren eigenen Weg zu finden. In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit dem Musiker Fancy Hagood für den Podcast "Trailblazers" sprach sie offen über ihre inneren Kämpfe, Selbstzweifel und Herausforderungen in der öffentlichen Wahrnehmung. "Ich weiß nie, wie die Leute mich sehen", gestand die Texanerin. "Ich betrete einen Raum und frage mich: 'Was denken sie, welche Jessica ich bin?' Es gibt einfach so viele verschiedene Geschichten über mich." Auf Instagram beschrieb sie Fancy als einen Freund, der sie immer wieder inspiriert, das Beste aus sich herauszuholen. Die Fans können gespannt sein, wie es für sie weitergeht – sowohl persönlich als auch musikalisch.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpsons Instagram Post, April 2025

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

