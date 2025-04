Jessica Simpson trinkt Schlangensperma für starke Stimme

Jessica Simpson (44) hat mit einer ungewöhnlichen Stimm-Pflege-Methode für Schlagzeilen gesorgt: Die Sängerin und Unternehmerin gab in einem Video auf Instagram preis, dass sie auf Empfehlung ihres Gesangslehrers ein chinesisches Kräutergetränk zu sich nimmt, dessen überraschende Zutat Schlangensperma ist. "Es schmeckt wie Honig", erklärte die 44-Jährige lachend, während sie in einem Tonstudio einen Schluck aus einer kleinen Flasche nahm. Auf die schockierten Nachfragen ihrer Begleiter scherzte sie: "Wenn du gut singen willst, musst du Schlangensperma trinken."

Die ungewöhnliche Enthüllung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in Jessicas Karriere. Nach 15 Jahren Pause hat sie kürzlich ihr musikalisches Comeback gefeiert und eine neue EP mit dem Titel "Nashville Canyon, Part 1" veröffentlicht. Erste Auftritte, unter anderem beim SXSW-Festival in Texas, markierten ihr Comeback auf die Bühne. In den letzten Jahren hatte sich Jessica verstärkt auf ihr Privatleben konzentriert, ist jedoch nach ihrer kürzlichen Trennung von Ehemann Eric Johnson (45) jetzt wieder bereit, sich dem Musikgeschäft zu widmen. Fans sind begeistert von der offenen und humorvollen Art, mit der sie diese neue Lebensphase meistert.

Die Künstlerin, die als Popstar der 2000er bekannt wurde und damals mit Größen wie Britney Spears (43) und Christina Aguilera (44) konkurrierte, kehrt nach Jahren voller Höhen und Tiefen nun gestärkt in die Öffentlichkeit zurück. Ihre Ehe mit Ex-Ehemann Eric Johnson war 2023 nach zehn Jahren zwar gescheitert, doch Jessica scheint neuen Lebensmut gefunden zu haben – musikalisch und persönlich. Mit ihrer EP, die sie selbst als "Soundtrack meiner Seele" beschreibt, verarbeitet sie nicht nur die Trennung, sondern zeigt auch ihre kreative Seite, für die viele ihrer Fans sie bewundern. In der Vergangenheit hatte Jessica offen über ihren Kampf gegen Alkoholmissbrauch gesprochen und das Wiederentdecken der Musik als ihren Weg, die eigene Geschichte authentisch zu erzählen, beschrieben.

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson im November 2014

