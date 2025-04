Absage von Plattenfirma: Jessica Simpson war jahrelang sauer

Jessica Simpson (44) erlebte schon einige Höhen und Tiefen im Musikgeschäft. 2008 wurde die Sängerin trotz des großen Erfolgs ihres Albums "Do You Know" von ihrem Label entlassen. Zu Gast im Podcast "Trailblazers Radio" erinnert sich der Popstar nun an diese Zeit: "Ich war sauer auf die Musik. Nachdem ich mit einem Nummer-eins-Country-Album fallengelassen wurde, war ich echt enttäuscht und habe es einfach nie verstanden." Die Begründung der Plattenbosse sei gewesen, dass es fast unmöglich sei, diese Reichweite noch einmal zu erreichen.

Nach diesem Rückschlag machte Jessica eine lange Pause von der Musik und stand auch 15 Jahre lang nicht mehr auf der Bühne. Im März meldete sie sich dann mit einer neuen EP zurück. Im Podcast verrät sie, dass sie nahezu durchgehend Songs geschrieben habe. "Meine Kinder haben gedacht, dass ich schon die ganze Zeit Musik mache, weil ich bei mir zu Hause Schreibsessions hatte und schon vor langer Zeit Musik herausbringen wollte", verrät die Ex-Partnerin von Eric Johnson (45).

Für die neue Musik hatte Jessica jede Menge Inspirationen. Ein großes Thema scheint allerdings das Ende ihrer Beziehung mit Eric gewesen zu sein. Die Trennung der Reality-TV-Bekanntheit und des NFL-Stars wurde im Januar bekannt, woraufhin wilde Spekulationen die Runde machten. Mit dem Song "Leave" befeuerte die Blondine Gerüchte, dass der Ex-Sportler sie betrogen habe. "Was wir hatten, war Magie. Nun hast du es zu einer Tragödie gemacht. Was du mir gegeben hast, gibst du nun ihr. Der Brunnen, aus dem du einst getrunken hast, ist jetzt leer", singt die 44-Jährige in ihrem Lied.

