Bauer Matthias entwickelt sich zum Frauenschwarm! In der vergangenen Staffel von Bauer sucht Frau war der Landwirt bereits auf der Suche nach der großen Liebe. Eine Zeit lang dachte er, sie in der hübschen Blondine Tayisiya Morderger (22) gefunden zu haben. Kurz nach der Show war aber auch die Liebe vorbei. Allein bleiben muss der TV-Bauer deshalb aber noch lange nicht: Etliche Frauen wollen sich mit Matthias treffen!

Offenbar konnte der Milchbauer vor allem das weibliche Publikum von sich überzeugen. Nach dem Liebes-Aus mit Taya scheinen sich die Frauen nämlich nur so um Matthias zu reißen. In der "Bauer sucht Frau" Sondersendung Was ist auf den Höfen los? bringt Moderatorin Inka Bause (50) ihrem Schützling gleich 28 Liebesbriefe mit, die liebeshungrige Single-Frauen für den Brillenträger geschrieben haben – deutlich mehr als bei seinem ersten Aufruf in der vergangenen Staffel.

Matthias hat jetzt also die Qual der Wahl. Und vielleicht hat eine der Frauen ja tatsächlich eine Chance bei dem Junggesellen. Denn Matthias verrät: Er ist immer noch Single. Hättet ihr gedacht, dass Matthias bei den weiblichen Zuschauern so gut ankommt? Stimmt ab!

MG RTL D "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Matthias und Tayisiya

MG RTL D / Stefan Gregorowius Matthias, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Matthias bei "Bauer sucht Frau"

