Was sich liebt, das neckt sich – dieses Sprichwort trifft definitiv auf Liam Hemsworth (29) und Miley Cyrus (26) zu! Seit etwa vier Monaten sind der Hollywood-Hottie und die Sängerin verheiratet und könnten momentan eigentlich kaum glücklicher sein. Zumindest bewiesen das in den vergangenen Wochen zahlreiche Turtel-Schnappschüsse in den sozialen Medien. Doch ist die Honeymoon-Phase etwa schon vorbei? Auf einem Event vor Kurzem wirkte das Paar nicht gerade harmonisch...

Keine Sorge, alles halb so schlimm! Für Liam und Miley ging es am Ostermontag zur Premiere des Films "Avengers: Endgame" – gut gelaunt posierten die Turteltauben auf dem Red Carpet für die wartende Fotografenmeute. Doch plötzlich kippte die Stimmung. Liam wollte seine Hand auf den Bauch seiner Frau legen, doch die fand das offenbar gar nicht cool. Sie schlug sie energisch weg und verzog das Gesicht. Laut Daily Mail erlaubte sich die 27-Jährige jedoch bloß einen Scherz und nahm ihren Gatten sowie die Presse auf den Arm!

Aber wer weiß, vielleicht hatte sie auch einfach keine Lust auf weitere Babygerüchte – schließlich ist so eine Geste ein gefundenes Fressen für die Medien. Schon Anfang des Jahres war gemunkelt worden, dass Miley und Liam kurz nach der Hochzeit Nachwuchs bekommen würden. Die Gerüchte hatte die Musikerin allerdings gleich dementiert.

River / MEGA Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei der "Avengers: Endgame"-Premiere

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Februar 2019

