Doch kein Nachwuchs für Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29)! Im Dezember des vergangenen Jahres heiratete das Promipaar. Vor Kurzem kamen dann die ersten Gerüchte auf, dass die beiden bereits ein Kind erwarten. Im Netz reagierte die Sängerin jetzt auf die Medienberichte – und das auf eine sehr lustige Art und Weise! Mit ihrem Post stellte sie ein für alle Mal klar: Sie ist nicht schwanger!

Auf Twitter verkündete die 26-Jährige, dass sie kein Kind erwartet. Und nicht nur das: Sie postete ein Bild von sich und montierte ein Ei vor ihrem Bauch. Damit spielte sie auf den berüchtigten Insta-Post an, der nichts als ein Ei zeigt und in wenigen Tagen den Rekord der meisten Likes aller Zeiten brach. Dazu schrieb sie ein paar witzige Zeilen, in denen sie ebenfalls auf das Netz-Phänomen anspielte. Aus dem englischen Wort für "erwarten" (expecting) machte sie kurzerhand "egg-xpecting". Und das zog sie auch weiter so durch: Es sei "egg-celent" (anstelle von excellent, zu Deutsch ausgezeichnet) zu hören, dass sich jeder für sie freue. "Wir freuen uns auch für uns", fügte sie hinzu.

Miley und Liam seien darüber hinaus "egg-cited" (excited, zu Deutsch aufgeregt), was das nächste Kapitel ihres gemeinsamen Lebens bringen wird. Ein Baby stehe in unmittelbarer Zeit allerdings noch nicht an. "Jetzt könnt ihr mich alle in Ruhe lassen und wieder auf ein Ei starren", beendete sie ihren Post.

Splash News Liam Hemsworth und Miley Cyrus in New York

Splash News Miley Cyrus

Dimitrios Kambouris/Getty Images for EJAF Liam Hemsworth und Miley Cyrus auf Elton Johns AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party

