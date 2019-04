Verborgene Talente im Königshaus! Dass Herzogin Kate (37) ein Händchen für schöne Fotos hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Immer wieder veröffentlicht sie niedliche Bilder ihrer drei Kids, die sie selbst geschossen hat. In der Familie Windsor scheint es aber noch einen weiteren Meisterfotografen zu geben: Prinz Harry (34) postet nun acht erstaunliche Fotos, bei denen er höchstpersönlich auf den Auslöser gedrückt hat!

Auf ihrem eigenen Instagram-Account wollten Harry und seine Frau Meghan (37) ihre Follower an den internationalen Tag der Erde erinnern. Dazu teilten sie diese Foto-Strecke mit Naturbildern, die alle von einem professionellen Fotografen zu stammen scheinen. Doch tatsächlich ist der royale Rotschopf der Urheber dieser Kunstwerke. "Als Nächstes möchten wir euch dazu einladen, euch acht Fotos anzuschauen, die von dem Herzog von Sussex aufgenommen wurden", heißt es in ihrem Post. Wer hätte gedacht, dass hinter dem einstigen Partyprinzen so ein begabter Fotograf steckt.

Mit dieser Bilderstrecke will der 34-Jährige allerdings nicht angeben. Er möchte auf Probleme beim Umwelt- und Tierschutz aufmerksam machen. Alle Bilder zeigen bedrohte Tier- oder Pflanzenarten oder eine Umgebung, die unter dem Klimawandel oder den Menschen gelitten hat. Das Herzogen-Paar möchte seine Fans so offenbar zum Spenden und zum Umdenken anregen. "Jeder von uns kann etwas verändern. Nicht nur heute, sondern jeden Tag", heißt es am Ende der Fotostrecke.

The Duke of Sussex©️DOS / Instagram Ein Bild von Prinz Harry aus Botsuana

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Commonwealth Day Youth Event in London

Getty Images Prinz Harry im April 2019

