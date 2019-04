Ist es um Pietro Lombardi (26) endlich mal wieder geschehen? Seit seiner gescheiterten Ehe mit Sarah (26) geht der Sänger solo durchs Leben. Im Februar machten allerdings Gerüchte um eine Liebelei mit der amtierenden Miss Schweiz, Jastina Doreen Riederer (20), die Runde. Die Beauty hatte zugegeben, dass sie sich mehr als nur Freundschaft mit dem DSDS-Juror vorstellen könne. Pietro dementierte daraufhin, dass zwischen den beiden etwas lief – und zeigt sich jetzt mit einer neuen Frau an seiner Seite!

Auf Instagram postete der 26-Jährige einen Schnappschuss: In seinem Arm hält Pietro eine langhaarige Brünette, die offenbar nur einen blauen Bikini trägt. Er selbst hat sich ein neongelbes Muskelshirt übergeworfen und natürlich darf auch seine Kappe nicht fehlen. In der Bildunterschrift deutet er an, dass es sich bei der Grazie wohl eher um ein Model aus seinem neuen Musikvideo handeln dürfte. Sein Song "Bella Donna" erscheine am 3. Mai und sei schon jetzt vorbestellbar, verrät der DSDS-Sieger von 2011 in der Bildunterschrift.

Wer die Dame ist, behält er für sich. Pietro hat sie auch nicht in seinem Beitrag markiert. Eines steht jedoch fest: Die Fans freuen sich über den kleinen Vorgeschmack auf die Single und den dazugehörigen Clip, der Sommerlaune verspricht. Schon nach wenigen Minuten hatten über 32.000 Follower auf den Like-Button gedrückt.

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de.

