Aus und vorbei? So sieht es derzeit für die berufliche Laufbahn von Schauspielerin Lori Loughlin (54) aus, die in den College-Bestechungsskandal in den USA verwickelt ist. Doch während Lori vor dem Karriere-Aus steht, sieht es für Kollegin und Mitangeklagte Felicity Huffman (56) bedeutend besser aus. Dabei hatte die 56-Jährige mutmaßlich 15.000 US-Dollar gezahlt, um ihrer Tochter den Zugang zu einer Eliteuniversität zu erleichtern. Nichtsdestotrotz erscheint bald eine Netflix-Produktion, in der Felicity eine wichtige Rolle hat.

Gerade erst kam der Trailer heraus – wie Just Jared berichtet, soll am 31. Mai die Miniserie "When They See Us" auf Netflix erscheinen. Die Verfilmung einer wahren Begebenheit handelt von den sogenannten "Central Park Five", fünf farbigen Teenagern aus Harlem, die zu Unrecht beschuldigt werden, eine Frau vergewaltigt zu haben, verurteilt werden und erst viele Jahre später Gerechtigkeit erfahren. Felicity spielt in der Serie die Staatsanwältin Linda Fairstein, die die Abteilung für Sexualverbrechen in Manhattan leitete. Grund für die Ausstrahlung der Serie trotz Felicitys Mitwirken ist wohl auch, dass die Serie ein wichtiges Ereignis beleuchtet und es noch weitere Hauptdarsteller gibt.

Für Felicity ist das ein echter Glücksfall – womöglich schafft sie es trotz ihrer Verwicklung in die Bestechungsaffäre, wieder in ihrer Branche Fuß zu fassen. Der Film "Otherhood" hingegen, der eigentlich am 26. April auf Netflix hätte online gehen sollen, soll vorerst nicht erscheinen.

Getty Images / Joe Scarnici/Getty Images for TV Land Felicity Huffman und Lori Loughlin

Splash News Felicity Huffman beim Gerichtstermin im April 2019

Getty Images Felicity Huffman 2019 in Los Angeles

