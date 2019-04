Diese Nachricht macht traurig: Mit gerade einmal 34 Jahren ist der Künstler Carl Jakob Haupt verstorben! Vor allem mit seinem Blog "Dandy Diary", in dem er sich mit den Themen Männer, Mode und Trends auseinandersetzte, machte sich Jakob einen Namen. 2013 rückte er durch seine Ehe mit Bonnie Strange (32) in den Fokus der Öffentlichkeit – nach rund einem Jahr ging ihre Beziehung aber in die Brüche. Bis zu seinem Tod war der studierte Politikwissenschaftler mit seiner zweiten Ehefrau Giannina Haupt glücklich. Mit rührenden Worten verabschiedet sie sich im Netz nun von ihrem Partner.

"Die Liebe meines Lebens, die für immer meine Liebe bleiben wird, mein Herz ist von uns gegangen. Mein Ehemann Carl Jakob Haupt ist am Karfreitag in meinen Armen friedlich eingeschlafen", schrieb Gia auf ihrem Instagram-Profil. Auch den Grund, warum ihr Liebster so früh aus dem Leben gerissen wurde, machte die Witwe öffentlich: "Er hat sich so verabschiedet, wie er es sich gewünscht hat. Nach Wochen des Kampfes gegen den Krebs. […] Jakob hat sich trotz der Krankheit nie beklagt. Er hat das Schöne im Leben betrachtet, war furchtlos und hat immer alles in vollen Zügen genossen."

Mit seiner Partnerin Gia genoss der legendäre Party-Host trotz seiner Erkrankung jeden Moment in vollen Zügen. "Wir haben jeden Tag so miteinander gelebt, als wäre er unser letzter. Wir haben bedingungslose Liebe gelebt. Auch wenn Jakob nur 34 Jahre alt geworden ist, hat er so viele Spuren hinterlassen", fügte seine Frau hinzu, die von ihm noch im März eine rührend Liebeserklärung erhalten hatte: "Du bist das erste, an das ich denke, wenn ich morgens aufwache – und das letzte, woran ich denke, wenn ich einschlafe. Und das, seit wir uns kennen. An jedem Tag. Und so wird es auch jetzt gewesen sein, wenn ich zum letzten Mal eingeschlafen bin."

Instagram / gia_escobar Carl Jakob und Giannina Haupt

Getty Images Carl Jakob Haupt und Bonnie Strange 2014 in München

AEDT/WENN.com Carl Jakob und Giannina Haupt in Berlin 2018



