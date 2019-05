Der Tod von Carl Jakob Haupt erschütterte die deutsche Promi-Welt! Im Alter von nur 34 Jahren verlor der bekannte Modeblogger und Autor den Kampf gegen den Krebs, wie seine Ehefrau Giannina Ende April in den sozialen Medien bekannt gab. Am vergangenen Wochenende veröffentlichte die Welt nun auf Wunsch des Verstorbenen Auszüge aus dessen Tagebuch. Darin hatte der Künstler seine Emotionen und Erfahrungen seit seiner Diagnose festgehalten.

Am 7. Juni 2016 hatte Jakob einen Termin in einer Berliner Privatklinik: "Der Arzt saß mir gegenüber und war ganz ruhig. Auch ich war ruhig, nur hörte ich nun nichts mehr, außer meinem immer schneller und immer lauter werdenden Herzschlag, der mir direkt in den Ohren dröhnte" – so fasste er laut Welt den Augenblick zusammen, in dem er die Diagnose Magenkrebs erhielt. Er wollte wissen: "Werde ich daran sterben? Wahrscheinlich ja, sagte der Arzt, es tue ihm leid." Seine Überlebenschancen lägen bei seinem Krankheitsbild im Schnitt bei sieben Jahren, machte ihm der Doktor klar.

In Jakobs Fall waren es knapp drei. Offenbar beschäftigte ihn die Frage, ob er die Krankheit vielleicht hätte erahnen können: "Angefangen hatte es wahrscheinlich zu meiner Studienzeit in Hamburg", steht in seinem Tagebuch. Damals hatte er jedoch zwei Jobs und veranstaltete parallel dazu Partys auf St. Pauli – es fehlte die Zeit, den Symptomen auf den Grund zu gehen.

Gora, Andreas Carl Jakob Haupt und Frau Giannina

