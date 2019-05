Emotionale Worte von Carl Jakob Haupt (✝34)! An Karfreitag starb der berühmte Modeblogger an Magenkrebs. Nur wenige Wochen nach dem Tod des Fashion-Experten veröffentlichte die Tageszeitung Die Welt sein Tagebuch, in dem der 34-Jährige von seinem Kampf gegen die tödliche Krankheit berichtet. Auch seine Ehefrau Giannina spielt darin eine große Rolle – denn wie Carl Jakob schreibt, machte das Model diese schwere Zeit gleichzeitig zu der schönsten seines Lebens!

"Ich möchte nun nicht auf uns, sondern auf Giannina trinken – die Frau, die ich liebe und mit der ich zusammen doch bitte schön alt werden möchte", hieß es in Carl Jakobs Hochzeitsrede, die in einem Tagebuch-Auszug in der Welt zu lesen ist. Der Künstler erklärte in der Ansprache weiter, Gia habe ihm bereits vor ihrer Trauung ein Jawort gegeben – und zwar, als sie nach nur wenigen Wochen Beziehung und kurz nach seiner Krebsdiagnose bei ihm einzog, um bei ihm zu sein: "Und obwohl es die schlimmste Zeit meines Lebens hätte werden können, und sicher in mancherlei Hinsicht auch war, wurde es doch vor allem die schönste!"

Carl Jakob und Giannina hatten im September 2018 im Kreis von Freunden und Familie auf einem sizilianischen Weingut geheiratet. Neben den Verwandten des Brautpaars waren auch Promi-Freunde wie Bill (29) und Tom Kaulitz (29) dabei. Nur knapp ein halbes Jahr nach der romantischen Eheschließung starb Carl Jakob in den Armen seiner Frau.

AEDT/WENN.com Carl Jakob Haupt auf der Michalsky StyleNite 2018 in Berlin

Anzeige

Instagram / gia_escobar Giannina Haupt im Januar 2019 in Berlin

Anzeige

Getty Images Giannina und Carl Jakob Haupt im Januar 2018 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de