Ist bei den Claßens etwa das Baby-Fieber ausgebrochen? Im Oktober 2018 wurden Bibi (26) und Julian (26) mit der Geburt ihres Söhnchens Lio zum ersten Mal Eltern. Obwohl die Entbindung nur rund sieben Monate zurückliegt, scheint das Thema Familienplanung für die beiden wohl noch lange nicht vom Tisch zu sein: Bibi und Julian überraschten nun mit ganz lockerem Geplauder über ein zweites Kind!

In ihrem neuen Video auf YouTube versprach die frischgebackene Mama, ihren Fans alle Fragen zu beantworten. Ein Abonnent wollte wissen, was die zweite Wahl für Lios Vornamen gewesen wäre. Das brachte die Web-Stars tatsächlich ins Grübeln. Nach kurzem Zögern beschlossen Bibi und Julian allerdings, dieses Geheimnis lieber doch nicht auszuplaudern, denn: "Vielleicht nennen wir das zweite Kind so, falls es wieder ein Junge wird", gab die Influencerin preis. Aha! Das Pärchen will in Zukunft also tatsächlich noch einen Fratz auf der Welt begrüßen.

Ganz so eilig scheinen es die glücklichen Eltern allerdings nicht zu haben. Im selben Video verrieten sie, dass und vor allem wie sie derzeit verhüten: "Ehm, Kondome. Die guten alten Kondome", offenbarte die etwas peinlich berührte 26-Jährige mit einem Lacher. Bleibt also abzuwarten, wann aus dem Trio ein Quartett wird.

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen, YouTuberin

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de