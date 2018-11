Sie liefern neuen Stoff mit Schmacht-Potenzial! Die Rede ist von den frischgebackenen Eltern Bibi (25) und Julian Claßen (25). Social-Media-Uploads der beiden wurden von ihren Fans ohnehin schon immer erwartungsvoll aufgenommen. Seitdem die beiden YouTuber aber ihr erstes gemeinsames Kind in die Arme geschlossen haben, ist der Hype um die Videoproduzenten größer als je zuvor. Kein Wunder also, dass ihr neuester Familienschnappschuss mal wieder richtig zelebriert wird!

"Kuscheliger Tag mit meinen Liebsten, freut sich die Neu-Mama in der Bildunterschrift ihres Instagram-Uploads. Kuschelig sieht das Familienfoto definitiv aus: Julian und Bibi machen es sich in lässigen Klamotten und vielen Kissen vor dem Fernseher bequem. Während die Bloggerin ihren klitzekleinen Schatz im Arm hält, drückt der stolze Papa seinem Mini-Me einen dicken Kuss auf. Dieser wunderbare Anblick könnte auch aus einem Disney-Film stammen – zufälligerweise flimmert bei den Claßens gerade einer über den Bildschirm.

Bibis Follower halten das Pic jedenfalls voll und ganz für filmreif – sie sind von der Aufnahme hin und weg: Neben einer rekordverdächtigen Anzahl von Herz-Emojis strotzt die Kommentarspalte auch nur so vor begeisterten Rückmeldungen. "Oh mein Gott, ich habe noch nie so ein schönes Bild gesehen", lautet nur ein Beitrag von sehr, sehr vielen.

Instagram / julienco_ Bibi Claßen, YouTuberin

Anzeige

Instagram / julienco_ Bianca Claßen und ihr Söhnchen

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen, Web-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de