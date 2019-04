Der Schock über Hannelore Elsners (76) Tod sitzt nach wie vor tief. Am vergangenen Ostersonntag ist die Schauspiel-Ikone überraschend verstorben. Sie soll friedlich in ihrem Zuhause in Berlin eingeschlafen sein, nachdem sie schwer erkrankt war – sie wurde 76 Jahre alt. Etliche Fans und Schauspielkollegen wie Til Schweiger (55) und Matthias Schweighöfer (38) bekundeten bereits ihre große Trauer über diesen schweren Verlust. Nun äußerte sich Hannelores Sohn Dominik in einem rührenden Beitrag zum Tod seiner Mutter.

Via Instagram fasste er seine Gefühle nun in einem emotionalen Posting zusammen: "Ich liebe dich, Mama, für immer und ewig", richtete Dominik sich in seiner Botschaft direkt an Hannelore. Dazu postete der Fotograf ein Bild von der Filmlegende, auf dem sie bis über beide Ohren strahlt. Mit dem Hashtag #RuheinFrieden beendete er seinen Nachruf.

"Meine Mutter ist eine starke und selbstsichere Frau und eine großartige Schauspielerin, die einfach weiß, was sie in ihrem Leben machen möchte, darstellen und bewirken will", hatte Dominik in einem früheren Doppel-Interview mit Bild am Sonntag von Hannelore geschwärmt. "Unsere Verbindung ist das reine Glück, und das ist gar nicht selbstverständlich. Es ist uns zugefallen, ein Geschenk", erwiderte die stolze Mutter.

Getty Images Hannelore Elsner bei der "Hannas schlafende Hunde"-Premiere, 2016

Getty Images Hannelore Elsner im Juni 2018

Action-Press Hannelore Elsner, 2019



