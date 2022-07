Zum 80. Geburtstag: Hannelore Elsners Sohn gedenkt ihrer

Hannelore Elsners Sohn Dominik Elsner erinnert sich liebevoll an seine Mutter. Im April 2019 starb sie im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung in München. Nicht nur in ihre Familie, sondern auch in die Film- und Fernsehwelt riss der Tod der Schauspielerin eine riesige Lücke. Dominik versucht seitdem, die Erinnerungen an sie nicht verblassen zu lassen. Heute wäre Hannelore 80 Jahre alt geworden – zu diesem Anlass widmete ihr Sohn ihr wieder rührende Worte.

"Meine Mutter liebte das Leben und hatte keine Angst vor dem Alter", erklärte er gegenüber T-Online. Auch heute denke Dominik noch jeden einzelnen Tag an Hannelore: "Meine Mutter ist meine Kraft, mein Stern." Auch auf Instagram meldete er sich zu Wort und teilte ein altes Bild der beiden auf einem Tretboot sowie ein Bild seiner Mutter – darunter brachte der 41-Jährige seine Trauer zum Ausdruck. "Danke, dass ich dein Sohn, dein Kind sein durfte und deine wundervolle Art erleben konnte. Ich liebe dich für immer und ewig", schrieb er zu dem Foto.

Seine Mutter ist nicht die einzige Person, der Dominik in diesen Tagen öffentlich gedenkt: In der vergangenen Woche verstarb sein Vater Dieter Wedel (✝82). "Auch wenn du nicht der Vater warst, den ich mir gewünscht habe, hast du mich in den letzten drei Jahren positiv überrascht. Danke dafür", untertitelte er ein Bild des Regisseurs.

Anzeige

Getty Images Hannelore Elsner, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Hannelore Elsner in Hamburg 2009

Anzeige

Getty Images Hannelore Elsner im Februar 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de