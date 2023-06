Ehrung: Hannelore Elsner bekommt ein Denkmal in Frankfurt

Hannelore Elsner (✝76) gerät nicht in Vergessenheit. Über Jahrzehnte begeisterte die Schauspielerin die Zuschauer im Theater und TV. Als einer der größten Publikumslieblinge im deutschen Fernsehen gewann sie Auszeichnungen wie die "Goldene Kamera" oder den "Deutschen Filmpreis". Doch im April 2019 mussten ihre Fans stark bleiben: Im Alter von 76 Jahren verstarb Hannelore. In Vergessenheit gerät der TV-Star dennoch nicht: Denn Hannelore bekommt ein Denkmal in Frankfurt.

Laut Bild soll der Hannelore-Elsner-Platz am 30. Juni an der Bockenheimer Warte eingeweiht werden. "Ich bin so glücklich über dieses Ergebnis", erklärte die CDU-Politikerin Suzanne Turré, die sich von Anfang an für das Projekt starkgemacht hatte. Trotz des Erfolges wurde das Budget für den großen Empfang halbiert. Doch Suzanne gab sich zuversichtlich: "Für das fehlende Geld suchen wir noch schnell Spender oder einen weiteren Sponsor. Ich glaube, jetzt bekommen wir eine Feier, die dem Andenken an diese große Künstlerin gerecht wird."

Erst kürzlich hatte Hannelores Sohn Dominik Elsner seiner Mutter gedenkt. An ihrem Geburtstag widmete er ihr rührende Worte. "Meine Mutter liebte das Leben und hatte keine Angst vor dem Alter", erklärte der 41-Jährige gegenüber T-Online. Außerdem fügte er hinzu: "Meine Mutter ist meine Kraft, mein Stern."

