Schauspielkolleginnen erwiesen Hannelore Elsner (✝76) eine besondere letzte Ehre. Am Dienstag feierte "Lang lebe die Königin" TV-Premiere. Es ist der letzte Streifen, den Hannelore gedreht hat. Beenden konnte sie ihn leider nicht – sie verstarb überraschend, kurz vor Drehschluss im April vergangenen Jahres. Dennoch konnte das Projekt fertiggestellt werden. Andere Schauspielerinnen übernahmen die Rolle der 76-Jährigen in den verbliebenen sechs Drehtagen.

In Lang lebe die Königin spielt Hannelore an der Seite von Marlene Morreis die Hauptrolle. Es geht um eine vergiftete Mutter-Tochter-Beziehung, die damit endet, dass Hannelores Rolle an Krebs stirbt. In den ersten Szenen ist noch die Münchnerin als Rose Just zu sehen, doch bereits nach zehn Minuten im Film springt Kabarettistin Gisela Schneeberger erstmals für Hannelore ein. Im weiteren Verlauf sind auch Judy Winter, Iris Berben (69), Eva Mattes und Hannelore Hoger als Rose Just zu sehen.

Der letzte Film mit Hannelore war bei den Zuschauern auf großes Interesse gestoßen. Laut des Medienmagazins DWDL schalteten am Mittwochabend knapp über sechs Millionen Menschen bei der Tragikomödie von Richard Huber ein. Damit konnte sich die ARD über einen starken Marktanteil von 18,1 Prozent beim Gesamtpublikum freuen.

ARD Degeto/BR/ORF/Bernd Schuller Hannelore Elsner, Marlene Morreis und Günther Maria Halmer in "Lang lebe die Königin"

BR/ARD Degeto/ORF/Neue Schönhauser Filmproduktion GmbH/Marc Reimann Marlene Morreis und Hannelore Elsner in "Lang lebe die Königin"

BR/ARD Degeto/ORF/Neue Schönhauser Filmproduktion GmbH/Hendrik Heiden Günther Maria Halmer und Eva Mattes in "Lang lebe die Königin"

BR/ARD Degeto/ORF/Neue Schönhauser Filmproduktion GmbH/Luis Zeno Kuhn Gisela Schneeberger und Günther Maria Halmer in "Lang lebe die Königin"

BR/ARD Degeto/ORF/Neue Schönhauser Filmproduktion GmbH/Luis Zeno Kuhn Iris Berben, Marlene Morreis und Matthias Kelle in einer "Lang lebe die Königin"-Szene

BR/ARD Degeto/ORF/Neue Schönhauser Filmproduktion GmbH/Hendrik Heiden Hannelore Hoger und Marlene Morreis in einer "Lang lebe die Königin"-Szene



