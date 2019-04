Mit Hannelore Elsner (76) verabschiedete sich eine wahre Filmlegende! Die TV-Darstellerin verstarb am vergangenen Ostersonntag im Alter von 76 Jahren. Sie soll friedlich in ihrem Berliner Zuhause eingeschlafen sein, nachdem sie überraschend schwer erkrankt war. Die Schauspiel-Ikone wurde durch zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen bekannt – im Laufe ihrer Karriere stand sie für über 200 Projekte vor der Kamera. Einige von ihren bekanntesten Filmen werden jetzt wieder im TV ausgestrahlt!

Zu Ehren der verstorbenen Künstlerin änderten etliche öffentlich rechtliche Sender spontan ihr jeweiliges Programm. Nachdem am Dienstag der überraschende Tod der Schauspielerin bekannt geworden war, lief nachts die Komödie "Alles auf Zucker" mit der Bambi-Preisträgerin in der Hauptrolle auf ARD – das ZDF zeigte ihre Tragikomödie "Ferien vom Leben". Am kommenden Freitag wird zudem das Familiendrama "Ein großer Aufbruch" im ZDF ausgestrahlt. Sogar auf der Leinwand ist die berühmte Synchronsprecherin aktuell noch zu sehen: Ihr allerletzter Film "Kirschblüten & Dämonen" läuft seit Anfang März in ausgewählten Kinos.

Für ihre Leistung in zahlreichen Filmen und ihr Lebenswerk wurde Hannelore viele Male ausgezeichnet – darunter mehrmals mit dem Bayerischen Filmpreis und Deutschen Filmpreis, einem Goldenen Ochsen, einem Romy-Award sowie einem Bambi. Kennt ihr einige ihrer Filme? Stimmt ab!

Getty Images Hannelore Elsner im November 2012

Anzeige

Getty Images Hannelore Elsner, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Hannelore Elsner im Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de