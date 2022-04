Drei Jahre ist es inzwischen her, dass diese traurige Nachricht die Runde machte: Hannelore Elsner (✝76) ist an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Sie hinterließ eine große Lücke in der Film- und Fernsehwelt. Die gebürtige Burghausenerin hatte im Laufe ihrer Karriere in über 220 Produktionen mitgespielt. Besonders ihr Sohn Dominik Elstner hatte mit dem Verlust seiner Mutter zu kämpfen. Doch wie geht es dem Fotografen heute?

Im Interview mit Bild verriet Dominik, dass er damals in ein tiefes Loch gefallen sei, aus dem er langsam nun wieder herauskomme. "Im dritten Jahr wird es für mich ein bisschen leichter. Ich bin nicht mehr ganz so verzweifelt und hilflos", schilderte er und ergänzte, dass er den Verlust seiner Mutter mittlerweile akzeptiert habe. "Sie hat viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft, am Ende fehlte ihr die Kraft", beteuerte er.

Abschließend betonte der 41-Jährige aber auch, wie wichtig seine Mutter für ihn war und noch immer ist: "Der Schmerz wich unendlicher Dankbarkeit darüber, dass wir uns hatten. Wir waren ein eingespieltes Team, hatten eine besondere, enge Bindung. Wir konnten über alles reden." Im Stillen spreche er auch heute noch mit Hannelore und fühle sich sehr verbunden mit ihr.

Getty Images Hannelore Elsner, Schauspielerin

Getty Images Hannelore Elsner im Februar 2012

Getty Images Hannelore Elsner, Schauspielerin

