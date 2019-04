Was für ein Verlust für die deutsche Schauspiel-Welt! Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass Hannelore Elsner (76) verstorben ist. Mit gerade einmal 76 Jahren schlief die Film- und TV-Ikone am vergangenen Ostersonntag friedlich ein – kurz vor ihrem Tod soll sie schwer erkrankt sein. Die Film-Diva konnte auf ein bewegtes Leben zurückblicken und wird ihren Fans für immer in Erinnerung bleiben!

Hannelore Elsner zählt ohne Frage zu den größten deutschen Schauspielerinnen aller Zeiten. Doch die gebürtige Bayerin hatte es nicht immer leicht und hat sich ihren Ruhm hart erarbeitet. Schon als 5-jähriges Mädchen musste sie den Tod ihres geliebten älteren Bruders verkraften. Nur drei Jahre später verstarb auch ihr Vater. Sie wechselte häufig die Schule und war sogar eine Zeit lang in einem Heim. "Ich war nirgendwo richtig daheim", schrieb die Deutsche Filmpreis-Gewinnerin in ihrer Autobiografie "Im Überschwang" über ihre Jugend.

Ihrer Biografie behandelt auch die Frühgeburt ihres Sohnes Dominik. Bereits in der 28. Schwangerschaftswoche kam der Sohn der Schauspielerin und des Regisseurs Dieter Wedel auf die Welt und musste wochenlang um sein Leben kämpfen – eine dunkle Zeit für die Power-Frau. Doch daraus zog die Charakterdarstellerin mitunter wohl auch ihre Stärke für all die vielschichtigen und anspruchsvollen Rollen.

Getty Images Hannelore Elsner im Februar 2013 in Berlin

Getty Images Hannelore Elsner im Oktober 2012 in Frankfurt

Getty Images Hannelore Elsner im Februar 2012 in Berlin



