Royale Glückwünsche von Onkel und Tante! Der kleine Louis (1) ist das dritte Kind von Prinz William (36) und seiner Kate (37). Am Dienstag feierte der Sprössling seinen ersten Geburtstag – doch bereits gestern posteten die beiden stolzen Eltern neue Fotos vom kleinen Nachwuchs. Am ersten Ehrentag des fünften in der britischen Thronfolge standen jedoch auch Onkel Harry (34) und Tante Meghan (37) im Zentrum: Denn sie gratulierten dem kleinen Familienmitglied auf süße Art über die sozialen Netzwerke!

"Happy Birthday, Louis! Wir beide schicken dir viel Liebe", hieß es auf dem offiziellen Instagram-Account der Sussex. Auch ein paar Emojis durften natürlich nicht fehlen, um den süßen Geburtstags-Gruß abzurunden: Eine digitale Torte und einen Luftballon gab es noch oben drauf für den kleinen Thronfolger. InStyle vermutete außerdem, dass die Worte aufgrund des persönlichen Bezugs tatsächlich entweder von Meghan oder Harry persönlich verfasst wurden. Was diesen Verdacht laut dem Magazin noch erhärte: Das Kürzel "xo" am Ende des Posts – dieses Kurzwort habe die Herzogin früher selbst des Öfteren verwendet.

Den besonderen Tag ihres kleinen Mannes wollten William und Kate lediglich gemeinsam mit Charlotte (3) und George (5) verbringen. Ähnlich wie Ostern sollte somit also auch der Geburtstag von Louis nur im kleinen Kreis gefeiert werden – vor den Feiertagen wurde gemutmaßt, dass die royalen Windsors die Tage bei Kates Mutter verbringen würden.

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis im April 2019

ActionPress Herzogin Meghan

MEGA Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

