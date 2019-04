Aktuell rührt Scarlett Johansson (34) für den Marvel-Blockbuster Avengers: Endgame, der in den USA gerade Premiere feierte und ab 24. April auch hierzulande in den Kinos anläuft, ordentlich die Werbetrommel. Während eines Promo-Termins in der TV-Show von US-Talkmasterin Ellen DeGeneres (61) wurde die Schauspielerin nun nach ihrem ersten Zungenkuss gefragt. Die Antwort der 34-Jährigen hätte nicht ehrlicher ausfallen können – Genuss ist anders!

"Ich erinnere mich an meinen ersten Kuss, aber ich mochte die Person nicht, die ich geküsst habe", erinnert sich Scarlett während der Show laut Daily Mail. Welche Art von Knutschdebüt sie hatte, wisse sie allerdings nicht mehr. "Ich kann mich nicht erinnern, ob [es ein französischer Kuss war]", sagte sie außerdem. "Es war irgendwas Unangenehmes dazwischen", wird sie weiter zitiert.

Nicht knutschend, sondern einfach nur verliebt soll sich Scarlett am Ostermontag mit ihrem aktuellen Freund Colin Jost (36) auf dem roten Teppich gezeigt haben. Das Paar machte seine Liebe zur Met Gala 2018 öffentlich. Aus ihrer Ehe mit dem französischen Journalisten Romain Dauriac bringt die Schauspielerin ihre vierjährige Tochter Rose mit in die Beziehung.

Marvel Studios 2018 Chris Evans und Scarlett Johansson in "Avengers: Infinity War"

Ivan Nikolov/WENN Scarlett Johansson bei der amfAR Gala in New York

Getty Images Scarlett Johansson mit Colin Jost auf der "Avengers: Endgame"-Premiere 2019

