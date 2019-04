Auf diesem roten Teppich sprühten regelrecht die Funken: Am Ostermontag feierte der lang ersehnte Marvel-Film "Avengers: Endgame" seine Premiere in Los Angeles. Neben den Stars wie Chris Hemsworth (35), Robert Downey Jr. (54) oder Scarlett Johansson (34) waren auch die Partner an der Seite der Darsteller ein absoluter Hingucker. Zusammen mit ihren Liebsten turtelten die Avengers-Lieblinge vor den Kameras der Fotografen!

Nicht nur Chris legte mit seiner Frau Elsa Pataky (42) einen ziemlich verliebten Teppich-Auftritt hin, sondern auch die anderen Schauspieler wie "Black Widow"-Heldin Scarlett und deren aktueller Freund Colin Jost (36). Für eine besondere Überraschung sorgte allerdings Chris Pratt (39): Der "Guardians of the Galaxy"-Star erschien zum ersten Mal an der Seite seiner Verlobten Katherine Schwarzenegger (29) auf einem Red Carpet.

Als das wohl frechste Paar des Abends outeten sich Miley Cyrus (26) und Ehemann Liam Hemsworth (29). Die beiden unterstützten ihren Schwager beziehungsweise Bruder Chris und konnten sich mit gegenseitigen Neckereien gar nicht zurückhalten.

Getty Images Scarlett Johansson mit Colin Jost auf der "Avengers: Endgame"-Premiere 2019

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der Premiere von "Avengers: Endgame"

River / MEGA Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei der "Avengers: Endgame"-Premiere

