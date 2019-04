Erneuter Verwandschafts-Zuwachs für Victoria Beckham (45)! Die Mode-Schöpferin ist ein absoluter Familienmensch: Mit ihrem Mann David (43) zieht die Sängerin selbst vier Kinder groß: Brooklyn (20), Romeo (16), Cruz (14) und Harper (7). Nun darf sie sich erneut darüber freuen, ein kleines Baby in den Händen zu halten: Ihr Bruder Christian Adams hat Nachwuchs bekommen! Stolz teilt Tante Vic nun ein putziges Foto ihrer kleinen Nichte!

In ihrer Instagram-Story teilte das einstige Spice Girl einen Schnappschuss des Neugeborenen: Das kleine Mädchen kuschelt sich auf dem Pic innig an eine Stoff-Maus! Auch den Namen der Kleinen offenbarte Vic in ihrem Post: "Tabatha Adams", schrieb sie dazu und gratulierte gleichzeitig Christian und seiner Ehefrau Emma. Für das Paar, das sich 2017 das Jawort gab, ist es nicht das erste Kind – die Adams haben bereits drei Söhne.

Bekommt die Mode-Ikone bei dem Anblick der kleinen Tabatha nicht auch noch mal Lust auf einen fünften Sprössling? Wohl eher nicht – in einem Interview mit InStyle im Jahr 2017 machte Victoria deutlich: "Vor ein paar Jahren wollten wir noch ein fünftes Kind, aber das wird wohl nicht mehr passieren. Vier Kinder sind genug. Sie sind alle großartig. Mein fünftes Baby ist meine Modemarke."

Instagram / victoriabeckham Tabatha Adams, die Nichte von Victoria Beckham

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham (rechts) mit Geschwistern Louise und Christian, Eltern Jacqueline und Anthony Adams

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihren Kindern und Eltern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de