Was ist nur los zwischen Alexander Zverev (22) und Lena Gercke (31)? Er ist der Shootingstar der deutschen Tennisszene und ihm steht eine große Zukunft bevor. Sie steht schon seit Jahren mit beiden Beinen fest in der Model- und TV-Branche. Eigentlich sind die beiden ein Traumpaar, weshalb sofort über eine Romanze spekuliert wurde, als man sie zusammen auf einem Event antraf. Doch Alex klärt jetzt auf: Zwischen ihm und der schönen Blondine läuft nichts.

In einem Interview sprach Bild den Sportler auf Fotos an, auf denen er und das Model bei einem Tennisturnier in München im vergangenen Jahr und bei einem gemeinsamen Ballbesuch zu sehen sind. Darauf reagierte er aber ganz cool: "Wir haben nicht geflirtet." Tatsächlich sollen sich die zwei schon seit 2017 kennen und seitdem in regelmäßigem Kontakt stehen. Mit den Gerüchten um eine vermeintliche Liaison räumte Alexander also endgültig auf: "Leute! Lena ist ein unglaublich nettes Mädchen, sie ist unglaublich hübsch und unglaublich sympathisch. Wir sind wirklich eng miteinander. Aber wir waren nie ein Paar."

Zudem sind beide in festen Händen. So machte Lena erst vor Kurzem die Beziehung mit Dustin Schöne öffentlich und Alex ist mit Olga Sharypova liiert. Die Tennisspielerin ist jedoch genau wie er viel unterwegs: "Es ist ein sportliches Leben. Man weiß nie, wie es weitergehen wird, aber bis jetzt ist Olga unglaublich", gab der 22-Jährige weiter preis.

