Jetzt soll es jeder wissen! In den vergangenen Monaten wurde immer wieder gemunkelt, dass Tennisstar Alexander Zverev (21) und die Russin Olga Sharypova ein Paar sind. Die 21-Jährige veröffentlichte immer wieder Bilder, auf denen die vermeintlichen Turteltauben gemeinsam zu sehen waren. Eine Liebesbeziehung dementierten beide aber vehement – bis jetzt. Am Dienstag postete Olga drei Videos, die nun alle weiteren Zweifel ausräumen sollten!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte sie ganz intime Einblicke in ihr neues Liebes-Glück: Sascha und Olga kuscheln, knutschen und tanzen gemeinsam vor dem Spiegel. Die beiden scheinen die Finger nicht voneinander lassen zu können. Alexander scheint überglücklich – der gebürtige Hamburger gibt im Post den Dauer-Strahlemann. Das erste Mal fiel Olga schon bei einem Turnier im Oktober an der Seite von Alex auf und saß sogar mit seiner Familie in der Box am Spielfeldrand.

Viel gemeinsame Zeit bleibt den beiden allerdings nicht mehr: Für Alex geht es nächsten Monat beim Davis-Cup in Frankfurt wieder auf den Court. Mit der deutschen Nationalmannschaft trifft er dort am ersten und zweiten Februar auf das ungarische Team.

Instagram / olyasharypova Alexander Zverev und Olga Sharypova

Getty Images Alexander Zverev in New York 2017

Instagram / alexzverev123 Olga Sharypova und Alexander Zverev

