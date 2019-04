Linda Marlen Runges (33) Fans sind in Sorge um ihr Idol! Fünf Jahre spielte die gebürtige Marburgerin bei GZSZ die Anni Brehme. Seid ihrem Ausstieg im vergangenen Sommer machte sie weniger als Schauspielerin, sondern mehr mit ihrer Band Lejana von sich Reden. Nun sorgt die 33-Jährige aber aus weniger erfreulichen Gründen für Gesprächsstoff: Auf ihrem neuen Selfie sieht Linda ungewohnt dünn aus!

Unter ihrem neuesten Instagram-Foto teilte die Schauspielerin einen Auszug aus Bob Dylans (77) Song "Rainy Day Women". "Well, they'll stone you when you're trying to be so good" (deutsch: Nun, sie werden dich steinigen, wenn du versuchst, so gut zu sein) ist dort etwa zu lesen. Statt sich über den Songtext zu freuen, wollen viele Fans bemerken, dass Linda abgenommen habe: Gesicht und Arme sehen schmal aus, ihr Schlüsselbein sticht deutlich hervor. Dazu hat sie dunkle Augenringe. "Du siehst auf dem Foto krank aus", meinte einer ihrer Anhänger. Gleich mehrere User baten sie sogar darum, sich Hilfe zu holen.

Die Sorgen ihrer Fans versteht die Berlinerin offenbar jedoch nicht: "Vergessen wir alle mal nicht, dass man im Fernsehen auch immer einfach zehn Kilo breiter aussieht als in echt", rechtfertigte sich die Sängerin in den Kommentaren. Findet ihr, dass Linda zu dünn aussieht? Stimmt in der Umfrage ab!

