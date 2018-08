Heute Abend ist es so weit – die vorerst allerletzte GZSZ-Folge mit Linda Marlen Runge (32) als Anni Brehme wird über die TV-Bildschirme flimmern. Schon seit Wochen ist bekannt, dass die Schauspielerin dem Set den Rücken kehren wird. Wie sich ihre Rolle verabschieden wird, war aber noch ein wohlbehütetes Geheimnis – bis jetzt! Via Social Media kündigte der Sender nun an, wie Anni die Serie verlassen wird – und die Story schmeckt den Fans so gar nicht.

***Achtung, Spoiler***

Anni wird die letzten Szenen mit ihren Freunden auf einem Festival verbringen – der Höhepunkt: Dort trifft die Clique überraschend auf ihre Halbschwester Jule (Luise von Finckh, 24), die sich spontan dazu entscheidet, mitzufeiern. Trotz der Unterstützung ihrer Liebsten merkt die Powerfrau, dass sie nach der Trennung von Katrin (Ulrike Frank, 49) nichts mehr in Berlin hält. In der Nacht packt sie klammheimlich ihre Sachen und will losziehen, ohne sich von den anderen zu verabschieden. Nur Kumpel Tuner (Thomas Drechsel, 31) ist wach und kommt dahinter, was Anni vorhat.

Für die Facebook-User ist dieser feige Abgang ein absolutes Unding und megaenttäuschend. Besonders die Tatsache, dass sie sich nicht mal mit ihrer Ex-Affäre Katrin ausspricht, können die Zuschauer nicht nachvollziehen. "So schade... Aber wenn es ein stiller Abgang ist, finde ich es noch mehr schade" und "Ihr Abschied geht gar nicht, wieso konnte man das Drehbuch nicht so schreiben, dass Anni und Katrin sich wenigstens schön voneinander verabschieden", lauten zwei der niedergeschlagenen Kommentare.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Shirin (Gamze Senol), Tuner (Thomas Drechsel), Anni (Linda Marlen Runge) und Sunny (Valentina Pahde)

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner Anni (Linda Marlen Runge) und Tuner (Thomas Drechsel) bei GZSZ

Anzeige

MG RTL D Anni Brehme und Katrin Flemming, GZSZ-Folge 6492

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de