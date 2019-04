Die Tochter von Boris Becker (51) ist frisch verliebt! Anna Ermakova (19) hat einen neuen Partner an ihrer Seite – auch wenn bisher noch nicht bekannt ist, wer genau das Herz der Rothaarigen erobert hat. Zum ersten Mal überhaupt zeigte sich die Teenagerin bei einem gemütlichen Spaziergang an der Seite eines Mannes – doch was sagt eigentlich Mama Angela dazu? Nun hat sie sich erstmals zum Liebes-Glück ihrer Tochter geäußert!

"Ich kann das weder bestätigen noch dementieren", äußerte sich die ehemalige Affäre von Tennis-Legende Boris Becker in einem Statement gegenüber RTL. "Im Moment kann ich gar dazu nichts sagen, weil Anna ihr Privatleben privat halten möchte." Daher könne sie die neue Beziehung ihrer Tochter weder bestätigen, noch leugnen.

Die Mama dürfte aber wohl darauf hoffen, dass der neue Mann zumindest Annas Vorstellungen von einem Partner entspricht. In einem früheren Interview hatte das Model bereits verraten, wie ihr Traumprinz sein soll: "Es sollte jemand sein, dem du vertraust und mit dem du entspannte Unterhaltungen führen kannst."

Cinamon Red / WENN.com; Boris Streubel/Getty Images For European Athletics Anna Ermakova und Boris Becker

Anzeige

Hugh Thomas/BWP Media/Getty Images Angela Ermakova 2001 in London

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Anna und Angela Ermakova auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de