Der Stress setzt Britney Spears (37) zu! Gerade erst hat sich die Popsängerin in einer Klinik in psychiatrische Behandlung begeben. In einem Netz-Video erklärte die Musikerin, dass sie sich von dem emotionalen Druck der vergangenen Wochen erholen müsse, um wieder auf die Beine zu kommen. Ein Nebeneffekt, der Britney zufolge durch die ganze Belastung ausgelöst wurde: Sie hat in kurzer Zeit fünf Pfund verloren.

In einem Instagram-Clip zeigte sich die Musikerin jetzt von ihrer sportlichen Seite – sie filmte sich beim Gewichtheben und Tanzen. Dazu schrieb sie: "Wer hätte gedacht, dass man durch Stress super fünf Pfund verlieren kann." Umgerechnet hat sie also zweieinhalb Kilo an Gewicht verloren. Die Sorge um ihren kranken Vater Jamie soll der Familie schwer zugesetzt haben. Zudem kamen in den vergangenen Tagen Gerüchte auf, dass Britney gegen ihren Willen in der Klinik festgehalten werde. Dies sei allerdings nicht der Fall.

"Glaubt nicht alles, was ihr lest und hört", klärte Britney in ihrem Online-Statement am Mittwoch auf. "Ihr wisst das vielleicht nicht über mich, aber ich bin stark und stehe für das, was ich möchte! Eure Liebe und Hingabe ist großartig, aber was ich jetzt brauche, ist etwas Privatsphäre, um mit all den schweren Dingen zurechtzukommen, die mir das Leben gerade vor die Füße wirft", forderte die 37-Jährige nach dem Aufkommen der Spekulationen.

