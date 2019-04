Die Fans nehmen nun noch einmal Abschied von Luke Perry (✝52)! Der einstige Beverly Hills, 90210-Darsteller starb am 4. März an den Folgen eines Schlaganfalls – ein Schock für Angehörige, Kollegen und Fans des 52-Jährigen, der bis zuletzt in seiner Rolle als Familienvater für die Serie Riverdale vor der Kamera stand. Am vergangenen Mittwoch wurde in den USA nun die letzte Episode mit Luke ausgestrahlt – für die Zuschauer ein ganz besonders emotionaler Moment.

Bereits am Sonntag hatte Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa verkündet, dass Luke in der Folge am Mittwoch seinen letzten Auftritt haben würde. Seine finale Szene zeigt ihn im Gespräch mit seinem Serien-Sohn Archie, gespielt von KJ Apa (21). Auf den bewegenden Vater-Sohn-Moment reagierten nicht zuletzt auch die "Riverdale"-Fans total ergriffen und ließen ihrer Trauer via Twitter freien Lauf. "Es war bittersüß. Ich wünschte, ihre Szene wäre länger gewesen. Ich wollte eine Umarmung sehen", bedauerte einer der Nutzer.

Schon im März, kurz nach Lukes Tod, stand das Team vor der großen Frage, wie sich die Story von Fred Andrews nun entwickeln solle. "Wir wissen, dass wir uns irgendwie damit befassen müssen, aber wir geben uns Zeit und Raum, bevor wir herausfinden, wie wir ihn am besten ehren können", erklärte Aguirre-Sacasa damals in einem Interview.

Getty Images Luke Perry beim "Riverdale"-Screening

Riverdale, Netflix KJ Apa und Luke Perry in "Riverdale"

Getty Images Roberto Aguirre-Sacasa und Luke Perry im Oktober 2018

