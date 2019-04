Verliebte Pärchen-Auszeit für Nazan Eckes (42)! Die Moderatorin ist gerade komplett eingespannt: Sie ist unter den zehn besten Promi-Tänzern in der diesjährigen Let's Dance-Staffel! Zusammen mit Profi Christian Polanc (40) wird sie am Freitag wieder eifrig übers Tanzparkett schweben – bei dem vielen Training für den Wettbewerb muss sich das TV-Gesicht seine Zeit mit den Liebsten besonders gut einteilen. Daher wird jede freie Minute mit ihrem Ehemann Julian Khol (39) genossen, wie Nazan im Netz zeigt!

Vergangene Woche war über die Osterfeiertage etwas Freizeit für die 42-Jährige angesagt, am Karfreitag musste sie nämlich in keiner Live-Show performen. Und die freien Tage verbrachte Nazan im Beisein ihrer Familie – kuschelige Zweisamkeit inklusive! Auf Instagram postete das Model ein Bild mit sich und Partner Julian, die Brünette schmiegte sich darauf innig an ihren Liebsten an. In der Bildunterschrift verriet die Zweifach-Mutter auch, wo sie den Ostersonntag mit Kind und Kegel verbracht hat: nämlich in Wien.

Die Tage davor tankte die Kölnerin unter der Sonne Portugals neue Energie. Auch ihre "Let's Dance"-Kollegen zog es ins Warme. Evelyn Burdecki (30) relaxte im warmen Marokko, Moderatorin Victoria Swarovski (25) genoss einen Trip nach Spanien.

Instagram / eckes.nazan Julian Kohl und Nazan Eckes, November 2018

Getty Images Julian Khol und Nazan Eckes bei "Let's Dance" 2019

Instagram / victoriaswarovksi Victoria Swarovski, Moderatorin

