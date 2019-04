Wie nutzen Nazan Eckes (42), Evelyn Burdecki (30) und Co. ihre Let's Dance-Pause? Aufgrund des Osterfestes werden die Promis am Karfreitag nicht live über das Tanzparkett schweben. RTL zeigt stattdessen "Die größten Let's Dance Momente aller Zeiten" – aber was machen die Tanz-Neulinge jetzt mit ihrer neu gewonnenen Freizeit? Promiflash hat einmal ihre Social-Media-Kanäle unter die Lupe genommen und zeigt, wie unterschiedlich sie Ostern verbringen!

Während Massimo Sinató (38) und Erich Klann (32) über die Feiertage zu ihren Familien gefahren sind, zog es es viele ihrer Kolleginnen in die Ferne. Evelyn gönnt sich mit einer Freundin einen Entspannungs-Urlaub in Marokko, hat dort aber mit heftigen Windböen zu kämpfen, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt. Auch Nazan und Victoria Swarovski (25) genießen ihre Tanz-Auszeit im Urlaub: Anders als Evelyn legen sie sich aber nicht auf die faule Haut. Nazan hält sich mit Laufen am portugiesischen Strand fit – Victoria bei Osterhasen-Suche in Spanien.

Die 25-Jährige suchte überall in Marbella nach Schokohäschen – leider vergebens. "Feiern die Spanier denn kein Ostern?", beschwerte die Blondine sich. Andere Stars blieben dagegen zu Hause und bereiteten sich auf die kommende Show vor: Oliver Pocher (41) und Ella Endlich (34) trainierten am Donnerstag noch fleißig mit ihren jeweiligen Partnern im Tanzstudio.

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes in Portugal

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovsk in Marbella, Spanien

Andreas Rentz/Getty Images Christina Luft und Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2019

