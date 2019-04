Ihr Amtsjahr neigt sich dem Ende zu! Im Mai 2019 gewann Marie Wegener (17) die Musik-Castingshow Deutschland sucht den Superstar und erlebte, wovon viele Musiker wohl ihr Leben lang nur träumen können. Am kommenden Samstag muss die Duisburgerin den DSDS-Thron allerdings schon wieder räumen und ihn für den Gewinner der aktuellen Staffel freigeben. Welchen Superstar-Anwärter Marie wohl selbst zum Thronfolger küren würde?

Im Gespräch mit Bild ließ die 17-Jährige ihr intensives Superstar-Jahr Revue passieren und verriet, welchen Kandidaten sie sich als Nachfolger wünschen würde. "Ich drücke Davin die Daumen!", offenbarte die Sängerin ihre Präferenz und argumentierte: "Er hat eine megatolle Stimme." Außerdem sei er ihrer Meinung nach der "authentischste" Kandidat und sie möge "seine Ruhrpott-Sprache".

Ob Maries Wunsch am kommenden Samstag wohl Gehör finden wird? Diese Entscheidung liegt am Ende einzig und allein in der Hand der Zuschauer. Neben Maries Favorit Davin Herbrüggen werden Alicia-Awa Beissert, Nick Ferretti und Joana Kesenci um die meisten Anrufe und damit um den heiß umkämpften Superstar-Titel buhlen.

Getty Images Marie Wegener im Mai 2018 bei "Let's Dance"

Getty Images Marie Wegener im April 2018 bei "Deutschland sucht den Superstar"

TVNOW / Gregorowius Nick Ferretti, Alicia-Awa Beissert, Davin Herbrüggen und Joana Kesenci im April 2019

