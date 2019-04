Davin Herbrüggen darf sich am Samstag auf ganz besondere Unterstützung freuen! Der 20-Jährige tritt dann nämlich im großen Finale von Deutschland sucht den Superstar gegen seine Kontrahenten Nick Ferretti, Joana Kesenci und Alicia-Awa Beissert an. Angefeuert wird er aber nicht nur von seiner Familie und seinen Freunden: Auch Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis (26) drückt Davin die Daumen – und zwar live im Kölner Studio!

Das verriet Davin im Gespräch mit Promiflash: "Gerda wird natürlich in meinem Fanblock sitzen. Natürlich ist sie Samstag am Start und feuert mich hoffentlich ordentlich mit an." Das Model hatte im Vorfeld im Netz in den höchsten Tönen von dem Gesangstalent geschwärmt – persönlich getroffen haben sich die beiden bisher allerdings noch nicht. Das wird sich am Samstag nun ändern: Davin könne es kaum erwarten, die Influencerin zu sehen.

"Ich freue mich wirklich drauf. Es ist eine Ehre für mich, so eine hübsche Frau in meinem Fanblock sitzen zu haben – neben meiner Mutter, die natürlich auch eine sehr hübsche Frau ist", meinte der Oberhausener und fügte hinzu: "Das wird interessant."

Getty Images DSDS-Kandidat Davin Herbrüggen

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis im April 2019

Getty Images Davin Herbrueggen, Kandidat von "Deutschland sucht den Superstar" 2019

