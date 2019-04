Für wen erfüllt sich am kommenden Samstag der Superstar-Traum bei DSDS? Dann steht nämlich endlich das lang herbeigesehnte Finale der Castingshow an. Die Fans dürfen sich auf die Auftritte von Joana Kesenci, Davin Herbrüggen, Nick Ferretti und Alicia-Awa Beissert freuen. Die Finalisten haben dabei nicht nur den bloßen Sieg vor Augen, sondern auch 100.000 Euro Preisgeld sowie einen Vertrag beim Plattenlabel Universal Music. Jetzt stehen die Songs fest, mit denen die Talente ihre Fans vom Hocker reißen wollen!

Neben einem Coversong, singen alle Kandidaten auch einen eigens für sie komponierten Finalsong. Beauty Alicia-Awa will mit "Girl on Fire" von Alicia Keys (38) und dem Finalsong „Good Things“ überzeugen. Krankenpfleger Davin gibt "(Everything I Do) I Do It For You" von Bryan Adams (59) und seinen Finalsong "The River“ zum Besten. Die erst 17-jährige Joana wird "Sweet But Psycho“ von Ava Max sowie ihre Final-Komposition "Like a Fool" performen, während der mallorquinische Straßenmusiker Nick seinen Mentor Dieter Bohlen (65) und die Zuschauer mit "Don’t Dream It’s Over" von Crowded House und seinem Song "Anyone Else" verzaubern will.

Wer schon vorab in die Finaltitel des Quartetts reinhören möchte, kann dies bereits ab Freitag tun: Einen Tag vor dem Finale stehen die Lieder auf allen Musikplattformen zum Download bereit. Wie in den anderen Liveshows werden Dieter Bohlen, Pietro Lombardi (26), Oana Nechiti (31) und Xavier Naidoo (47) ihr Urteil abgeben. Wer letztlich der neue Superstar wird, entscheiden jedoch ausschließlich die Zuschauer per Telefon-, SMS- und Online-Voting.

TVNOW / Gregorowius Alicia-Awa Beissert und Davin Herbrüggen im April 2019 beim Duett

TVNOW / Gregorowius Joana Kesenci und Nick Ferretti im April 2019 bei einem Duett

TVNOW / Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen (DSDS-Juroren)

